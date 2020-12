Carreteras cerradas, cadenas obligatorias y quitanieves a punto. Así se viven los primeros días con nevadas importantes en muchos pueblos del norte y centro de España. Aunque no todo son malas noticias. Los niños encuentran la diversión al aire libre en sus vacaciones escolares de Navidad y las calles se convierten en imágenes de postal bajo el manto blanco. Si no has tenido oportunidad de disfrutarlo por ahora, no te preocupes: cambiaremos de año con más frío y más nieve.