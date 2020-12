Está previsto que el tiempo se torne plenamente invernal en los próximos días en España y buena parte de Europa. Aunque este año peculiar la movilidad no tendrá nada que ver con las otras navidades por la crisis sanitaria, si no te queda más remedio que desplazarte en coche no olvides que la nieve y el hielo pueden ser un riesgo. Te contamos cómo preparar un ‘kit nieve’ y a qué detalles prestar atención antes y durante el viaje para evitar sustos innecesarios.