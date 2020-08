Calor al alza: el riesgo por altas temperaturas e incendios se extiende a casi toda la Península

Riesgo para la salud y para la naturaleza

Por último, no olvides que una chispa puede resultar en desastre. El riesgo de incendio es extremo en la mayor parte de España y hay de hecho cuatro incendios activos: tres en Ourense y uno en Jaén. No tires cigarrillos por la ventana, no abandones vidrio en la calle, no hagas hogueras y, si ves humo o fuego, avisa de inmediato al 112.