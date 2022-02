La siembra de nubes se ha practicado en el mundo durante varias décadas. Desde la década de 1940, se ha utilizado el yoduro de plata para producir “lluvia artificial”, no obstante este químico tiene bastantes limitaciones. Ahora, una nueva investigación sugiere que la clave para hacer llover en zonas con sequía es una descarga eléctrica que aumente las fuerzas de atracción entre las gotas.

La carga entre las gotas de agua de la atmósfera no es constante, pero “cualquier variabilidad en la carga entre las gotas conduce a una atracción media neta entre las gotas”, explica el nuevo estudio llevado a cabo por meteorólogos de la Universidad de Reading, en Inglaterra, que acaba de ser publicado en la revista Proceedings of the Royal Society A.