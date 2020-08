El calor se asienta en toda España: el tiempo que va a hacer el miércoles

Mucha precaución en Canarias

Niveles altos de calima

Calor intenso en Baleares, mitad sur y este peninsular

Tormentas aisladas en el Pirineo catalán

Los cielos de toda España estarán despejados si exceptuamos los bancos de niebla matinales en Galicia y el alto Ebro. No obstante, no se descarta que se forme alguna nube en el Pirineo catalán que podría dejar alguna tormenta aislada, aunque la probabilidad no es muy alta por ahora. Sí lo será sobre todo a partir del viernes, cuando se prevé que incluso podamos ver nevadas por la incursión de aire frío. Hasta entonces, el protagonismo será para un tiempo muy caluroso y estable.