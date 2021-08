La ola de calor no da tregua: temperaturas muy altas este viernes en gran parte del centro peninsular y Baleares

- GALICIA: en la mitad norte y área central de la comunidad, intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas dispersas al principio y final del día, que disminuirán a poco nuboso o despejado, salvo en la Mariña, donde se mantendrán algunas nubes bajas; en el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios o con algunos descensos; máximas en ascenso salvo en el noreste, donde no cambiarán. En el litoral, viento del este y noreste que rolará a componente norte al sur de Fisterra; en el interior, viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día, salvo en el tercio sur.



- ASTURIAS: poco nuboso o despejado en el extremo sur e intervalos de nubes bajas en el resto al principio y al final del día con brumas y nieblas asociadas, que disminuirán a poco nuboso o despejado hasta el final de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en el suroeste; máximas sin cambios o en ascenso ligero, más acusado en los extremos sur y noroeste. En el litoral, viento flojo del este y noreste aumentando de intensidad por la mañana; en el interior, viento flojo del este girando a componente norte.



- CANTABRIA: predominio de cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas al principio y al final del día. Brumas matinales y algún banco de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable, con brisas y noreste algo más intenso en el litoral.



- PAÍS VASCO: intervalos nubosos con nubes bajas al principio y al final del día y predominio de poco nuboso durante las horas centrales. Brumas matinales. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo, variable con brisas, con tendencia a componente norte.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas en el extremo norte en las horas nocturnas, con nubosidad de evolución en el sureste, sin descartar algún chubasco con tormenta seca en el entorno del sistema Central. Probabilidad de calima. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en descenso ligero en el noreste y en ascenso en el resto. Vientos del noreste en horas nocturnas y del suroeste en las diurnas, flojos en general.



- NAVARRA: poco nuboso o despejado, salvo en el norte, donde habrá intervalos de nubes bajas al principio y final del día. Brumas matinales y algún banco de niebla en el norte. Temperaturas en descenso ligero, más acusado en las máximas en los extremos norte y sur. Viento flojo del noroeste y norte.



- LA RIOJA: poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubosidad baja de madrugada en la Rioja Alta, y de nubosidad de evolución por la tarde en la Ibérica. Probabilidad de calima. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en la Ibérica a partir de mediodía. Probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el valle del Ebro, en ascenso en la Ibérica y sin cambios en el resto. Las temperaturas máximas serán significativamente altas en toda la comunidad. Viento variable flojo, predominando la componente sur por la tarde, con intervalos de noroeste moderado en el valle del Ebro a primeras horas del día.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo a partir de mediodía. Probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios importantes, excepto ligeros descensos de las mínimas en el norte de Barcelona y de las máximas en el litoral de Tarragona. Temperaturas máximas significativamente altas en gran parte del territorio. Viento variable flojo, predominando por la tarde la componente este de flojo a moderado en el litoral y la componente sur flojo en el interior.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución en el este, donde no se pueden descartar tormentas secas en zonas de montaña. Probabilidad de calima. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos con predominio del suroeste en las horas centrales del día.



- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna, más abundante en el tercio norte, donde no se descarta alguna tormenta aislada con escasa o nula precipitación. Probable calima. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en aumento. Viento flojo variable tendiendo a suroeste y aumentando en intensidad durante las horas centrales del día. No se descartan rachas de viento muy fuerte en zonas de tormenta.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna, sin descartar tormentas aisladas en la mitad sur, en general con escasa o nula precipitación, más probables en las sierras de Alcaraz y de Segura. Probable calima. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero, salvo en el tercio sur, donde aumentarán ligeramente; máximas en aumento. Viento flojo variable tendiendo a oeste y suroeste más intenso durante las horas centrales del día. No se descartan rachas de viento muy fuerte en zonas de tormenta.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado con nubosidad de evolución diurna en zonas del interior a partir de mediodía, sin descartar que pueda dejar alguna tormenta seca con rachas fuertes de viento asociadas en el interior de Valencia. Probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas, sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero descenso y significativamente altas en zonas del interior. Viento variable flojo, predominando el este y sureste por la tarde.



- MURCIA: cielos en general poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en el norte de la región con probabilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Posibilidad de calimas. Temperaturas en ascenso en el norte y sin cambios o en ligero descenso en el resto, con máximas que pueden superar los 40 grados en puntos del interior. Vientos de dirección variable, tendiendo a componente este.



- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes medias y altas durante la madrugada. Brumas matinales y calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este y noreste con brisas débiles por la tarde.



- ANDALUCÍA: predominio de cielos poco nubosos. Intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y área del Estrecho, sin descartar nieblas. Nubosidad de evolución diurna en el interior con probabilidad de tormentas en las sierras orientales que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Probabilidad de calima. Temperaturas en ascenso generalizado con máximas que superarán los 40 grados en grandes zonas del interior y los 44 grados en el valle del Guadalquivir. Vientos variables flojos. Levante en el litoral almeriense y el Estrecho.



- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y formándose algunos intervalos nubosos en zonas bajas al final del día. En las islas más orientales, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada y a últimas horas de la jornada. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura afectando a las islas orientales a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso, que puede ser notable en las máximas de zonas de interior. Se podrán alcanzar los 30-32 grados en medianías orientadas al sur de las islas. Se alcanzarán o superarán los 34 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Viento del noreste, más intenso en litorales sureste y noroeste de las islas montañosas por la tarde. En cumbres, viento de componente sur de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife.