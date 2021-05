La empresa ‘Atomik’ lo vio claro hará dos años: un alcohol elaborado a partir de manzanas que crecen en Chernóbil podía tener mucho éxito. Hay que recalcar que la bebida en sí no era radiactiva después del proceso de destilación. No obstante, las autoridades de Ucrania no lo tenían tan claro y han retirado 1.500 botellas antes de poder comercializarlas, según los creadores de la marca.