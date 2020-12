Bucear entre cuevas a 34 grados

La ventaja con respecto a bucear en el mar, además de que en Deepspot no encontrarás tiburones y otros gigantes del océano, es su temperatura. Si bien el clima en Polonia puede ser gélido, con bajo ceros capaces de congelar las tuberías de un edificio entero, en esta piscina siempre hace entre 32 y 34 grados centígrados, aunque te sumerjas hasta el fondo.

Para todos los gustos

¿Nunca has buceado a tanta profundidad? ¿Quieres probar la apnea por primera vez? Instructores de todo el mundo se han trasladado para dar clase en esta gigantesca piscina por las oportunidades que ofrece, con que tendrás quien te enseñe. Y, si eres miedica o simplemente el agua no va contigo, no tienes por qué renunciar a disfrutar mientras tus amigos se dan un chapuzón, porque sus creadores también han pensado en eso. Deepspot ha diseñado un túnel submarino y hasta un restaurante sumergido con sala de reuniones incluida.