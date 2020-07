Los fenómenos atmosféricos que aumentarán con el cambio climático: tornados, vórtices y granizadas

Fenómenos atmosféricos de viento

Se denomina tornado a una columna de aire que gira violentamente, estando en contacto con el suelo y colgando de una nube cumuliforme (tipo de nubes con base plana, blanca y aspecto denso), y frecuentemente, pero no siempre, visible como una nube-embudo. Además, el tornado hace referencia al vórtice de viento, no a la nube de condensación. Si la rotación no alcanza el suelo, el vórtice se denomina nube de embudo o tuba (“funnel cloud”). Si lo alcanza, y es violenta, se llama tornado.