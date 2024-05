Muere Lola Medina, la madre de Nacho Palau: "Gracias por haber sido la mejor mamá del mundo"

View this post on Instagram

Palau ha sido breve en su despedida, pero ha escrito unas emotivas palabras de agradecimiento y homenaje a su progenitora . En su publicación, en la que ha mostrado un vídeo con una imagen en primer plano de Medina, ha comenzado con un "descansa en paz", para dar paso al reconocimiento de su labor como madre. "Gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido ", se ha sincerado el exrobinsón.

Ella misma hablaba sobre su estado poco después de conocerse su nueva situación, admitiendo necesitar ayuda de forma constante y señalando que, pese a haber mejorado de la enfermedad, no podía andar. "No saben si me voy a recuperar", confesaba entonces Medina.