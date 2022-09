El motivo por el que Rocío Carrasco quiso a vetar a su prima Chayo en la gala 'Rocío Siempre': "Yo no quería que estuviera, pero Fidel me convenció"

Muchos han hablado que uno de los orígenes de la mala relación entre Rocío Carrasco y su tío Amador se debe al veto que le hizo a su prima en la gala. "La que no quería era yo", ha reconocido en el documental, "yo no me opuesto nunca a que mi madre hiciese lo que diese la gana", ha añadido, "y si ella consideraba que tenía que estar, que estuviera".