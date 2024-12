Lancôme tiene la fórmula perfecta para reducir arrugas y revitalizar la piel con un efecto lifting

¿Sabes a qué edad aparecen los primeros signos de la edad en la piel? Tendemos a pensar que no ocurre hasta pasada la barrera de los 40 años, pero la realidad es que a los 25 ya pueden aparecer las primeras líneas de expresión o patas de gallo. Se convierten en arruguitas más acentuadas conforme pasa el tiempo, a lo que después de se suma la pérdida de firmeza y de elasticidad. Sin embargo, es un problema más de la piel que puedes corregir con los productos adecuados, como con el nuevo RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum de Lancôme . Es una triple fórmula que corrige los principales signos del envejecimiento gracias a la combinación de tres dermoactivos que hasta ahora se consideraban incompatibles.

Lo primero que tienes que saber sobre RÉNERGIE H.C.F. Triple Sérum es que es un tratamiento facial antiedad con algunos de los mejores ingredientes para cuidar la piel madura: Ácido Hialurónico, Vitamina C (derivado de la Vitamina C), Niacinamida y Ácido Ferúlico. La combinación de estos dermoactivos reafirma el rostro con un efecto lifting que amarás, rellena arrugas, reduce la apariencia de las manchas y es una muy buena solución para piel opaca y cansada. Y no solo combina tres dermoactivos, también tres texturas —cremosa, ligera y en gel— que convierten a este sérum con ácido hialurónico en la fórmula antiedad más completa y ligera para rejuvenecer la piel.