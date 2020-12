Lo visual se ha impuesto en la actualidad como forma de reclamar nuestra atención. Las cosas nos entran más que nunca por los ojos, y es habitual que generemos una opinión o un juicio sobre ellas pese a no haberlas visto más que a simple vista. Pero puede que para apreciar el verdadero valor de algunas cosas no haga falta tener los ojos abiertos. ¿Lo has pensado alguna vez?