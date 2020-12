“Lo que importa no se ve”: la reivindicativa campaña que hará despertar tus sentidos

Tal vez es que para apreciar algunas cosas no sea necesario tenerlos abiertos. Lo que de verdad importa, en buena parte de las ocasiones, puede percibirse en la esencia de algo que no se percibe a simple vista y en las sensaciones de aquello que de verdad pueda conectar contigo. Esto sucede también en el mundo de la perfumería, en el que el verdadero valor no se puede apreciar a simple vista. Y es lo que quiere reivindicar La Perfumería de Mercadona con su última campaña ‘Lo que importa no se ve’.