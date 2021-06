Prohibido reírse: Los mejores memes del España - Polonia

España no pasó del empate frente a Polonia en la Euro 2020, pero en Eurotubers disfrutamos con Menottinto, DjMariio y RobertPG con cada momento del partido. Estos son los mejores momentos del partido... ¡Está prohibido reírse!

Desde el primer momento se vio que La Roja no iba a tener un partido fácil y eso no gustó en el 'platosito' de Eurotubers. Los influencers que vivieron este sábado el encuentro en directo no hacían más que quejarse... y con razón.