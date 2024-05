Samuel Nagati, Lucía Moreno, Nacho Nacif y Patrick Bel son los elegidos por el jurado de 'Factor X' para su equipo

Samuel Nagati, Lucía Moreno, Nacho y Patrick Bel ya forman parte de los equipos del jurado

Lali, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, cada vez más cerca de completos sus equipos

Lali sale del plató para pedir a Celia, de 'Double G', que vuelva tras llevarse el 'no' del jurado junto a su hermano: "Mereces una oportunidad como solista"

En la cuarta gala de audiciones de 'Factor X' se subían al escenario grandes cantantes que dejaban con la boca abierta al jurado, que se llevaban su 'sí' y que pasaban a la ronda final, aunque solo iban a poder pasar cuatro y los elegidos eran Samuel Nagati, Lucía Moreno, Nacho y Patrick Bel.

Lali se rinde ante Samuel Nagati y apuesta por él en su equipo

Samuel Nagati llamaba la atención con su 'look' y su 'rollazo' y llegaba con las ganas de "poder demostrar de lo que es capaz" y poder revolucionar el plató. Y, nada más comenzar su actuación en la que además de cantar mostraba su gran ritmo al bailar, llamaba la atención del jurado.

El participante lograba levantar el público y al jurado, mientras Abraham Mateo rogaba a Lali, que elegía antes que él que "no se lo robase", que luego entonaba un "lo que daría yo por que estuvieras en mi equipo...". Aunque la valoración de Lali ya mostraba lo que después iba a pasar: "Bailar como bailaste no hizo que perdieraas la potencia en la voz, te felicito". Todo esto iba acompañado de una gran valoración del jurado y de sus cuatro 'síes'.

Cuando llegaba el momento de elegir, Lali era la primera en decidir y tenía claro que quería sumar a su equipo a Samuel: "Le elijo porque creo que nos puede regalar un momento todavía mejor que el de hoy".

Patrick Bel conquista a Abraham Mateo

Patrick Bel se subía, por primera vez, a un escenario y, es que, tenía muchas ganas de enseñarle al mundo el cantante que lleva dentro: "Llevo toda mi vida tocando el saxo, mis padres me escucharon cantar hace un mes por primera vez y hay familia que ni lo sabe, ha llegado un punto que no podía más y voy a darlo todo".

Con una gran actuación en la que mostraba su gran voz y acompañaba con su saxofón conquistaba al jurado y terminaba completamente emocionado. Además, su hermano Juan salía al escenario protagonizando un emotivo momento. "Tienes que ser una persona muy buena y humilde para no haber enseñado lo que tienes dentro antes", le decía Willy Bárcenas, como el resto del jurado le dedicaba unas bonitas palabras, acompañado de sus cuatro 'síes'.

Abraham Mateo aseguraba haber sentido un gran 'feeling' con él: "Quiero seguir viéndote brillar con tu música". Tanto es así, que iba a ser el elegido del cantante para su equipo: "Siento que nos puede brindar muchas sorpresas, además se ha desvirgado musicalmente hoy con nosotros, voy contigo Patrick".

Willy Bárcenas elige a Nacho Nacif para su equipo

Nacho Nacif cantaba su propio tema que escribió al llegar a Madrid con mucha historia: "Estaba en el tren, acababa de llegar, hbía una persona en el tren y cruzamos miradas, me quedé embobado y pude escribir esta canción".

El cantante derrochaba ritmo y voz encima del escenario, tanto que el jurado no dudaba en darle sus cuatro 'síes'. "Me ha gustado la canción, el talento lo tienes, has disfrutado sin presiones", le decía Willy Bárcenas. Abraham Mateo afirmaba que le había gustado mucho el tema: "Se te queda al instante".

Lali, que le invitaba a beber de su mate, como buenos argentinos, se mostraba orgullosa de verle encima del escenario: "Estoy especialmente emocionada porque entiendo lo que vivimos los artistas que probamos suerte en tierras que no son las nuestras de nacimiento, me siento identificada con tu búsqueda. Tu canción me pareció un temazo". "Me ha gustado tu desparpajo y tu soltura", decía Vanesa Martín.

Cuando llegaba el momento de elegir entre todos los participates, Willy Bárcenas aseguraba tener varios nombres en la cabeza, pero se dejaba llevar por lo que le decía su corazón y ese era Nacho: "Creo que hay un talento con un futuro muy importante por delante en él".

Vanesa Martín incorpora a Lucía Moreno a su equipo

Lucía Moreno llegaba con un importante mensaje a 'Factor X': "Mi sueño es vivir de lo que me hace feliz, de la música. Y creo que hace mucha falta visibilizar muchas cosas como el amor, el respeto y la libertad".

'En la casa de Inés' era el tema elegido por la cantante, con la que mostraba su voz acompañada de la guitarra, actuación que gustaba mucho al jurado y así se lo hacían saber con sus valoraciones y que le daban todos sus 'síes' de manera conjunta.

Además, explicaba que:"Me medico de depresión desde hace dos años, ha sido un camino muy duro, pero la música me ha enseñado a escucharme, me pongo con la guitarra y el piano y me hace vomitar lo que tengo dentro". Y cantaba un fragmento de una de las canciones que ha compuesto.

"Has sabido muy bien dejarnos la huella de tu talento", le decía Vanesa Martín, que después le iba a elegir para su equipo: "Lucía es una persona que me ha atrapado y creo que se pueden hacer cosas muy bonitas, veo una madera muy especial en ella".

