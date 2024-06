Samuel Nagati se atrevió con el reto que se le puso Lali , la capitana de su equipo, de cantar 'Saoko' de Rosalía , con su energía y carisma tan singular y particular. Lali terminó poniéndose en pie tras la actuación y le felicitó por su ímpetu. "Maldita, estrella Samuel. ¡Sos una estrella!", reaccionaba. Vanesa Martín coincidió totalmente con su compañera.

"Eres un torbellino", le definió Willy Bárcenas, mientras que Abraham Mateo se quejó por no haberle podido fichar en su equipo.

Por su parte, Lucía Moreno sorprendió con un mashup de 'Sweet Dreams (Are Made Of This)' y también lo dio todo con el equipo del baile, al cual le dedicó en cuanto pudo unas palabras de agradecimiento.