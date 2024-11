"Tiene una nueva ilusión, sabemos nombres y apellidos, quién es este chico", comienza explicando Julia Elías. Aunque también ha querido matizar que, pese a estar conociéndose y pasando mucho tiempo juntos, la influencer todavía no ha oficializado su noviazgo con el joven: "No son novios, pero a veces pasan tiempo juntos".

En exclusiva, la colaboradora del videopodcast presentado por Iban García en mtmad ha explicado cómo es físicamente el nuevo amor de la influencer Jessica Goicoechea, confesando cómo han sido pillados juntos en Formentera , pese a estar siendo muy discretos con su intimidad. "Él es muy alto, muy moreno. Se llama Pol Roca. Estuvieron en Formentera juntos". Y es que no es la primera vez que salen a la luz los rumores de este encuentro entre ambos, pero ahora conocemos todos los detalles del misterioso chico.

Además, la periodista ha querido matizar que, por el momento, Jessica y Pol no tienen una relación seria, pero que hay algo muy especial entre ellos, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ambos. "No son novios, quiero dejarlo claro porque luego se enfadan. Él es muy joven, más que ella, dónde va a llegar esto no lo sé", ha continuado explicado, en exclusiva. ¡Descubre todos los detalles de la nueva conquista de Jessica Goicoechea, en primicia en el nuevo programa de 'En todas las salsas', ya disponible en el canal mtmad de mitele. ¡No te lo pierdas!