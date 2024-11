Tras la polémica generada de los envíos gourmet desde la marca que ha creado con 'El turronero' en forma de lotes con sobres de embutidos ibéricos, botes de aceitunas, huevos camperos, entre otros productos, Bertín Osborne se ha desmarcado de esto: "Yo solamente he regalado dos cajas de los productos a dos amigos míos periodistas, Carlos Herrera y Federico Jiménez Losantos. El resto de envíos ha sido a empresarios y gente del sector. Si ha habido otro envío de mi amigo 'El turronero', yo no tengo nada que ver ".

"El Turronero' está haciendo los regalos con productos de Bertín, a mí me ha llegado y yo le he intentado mandar un mensaje, pero tiene un teléfono que no tiene WhastApp. Es una caja con la que no pretende comprar a nadie ni nada", entonaba Ana Rosa Quintaba que le mandaba a José Luis un mensaje de agradecimiento por esto.