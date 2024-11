La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones', visiblemente afectada, aclara en qué punto se encuentra en estos momentos su relación con su novio, ya que durante este mes parece que han estado totalmente separados al no publicar nada juntos en redes sociales. Asimismo, se ha visto devastado a Mario González y ambos han explicado en este mismo programa que no están bien. No solo eso, la pareja de exsupervivientes ha sido vista teniendo una discusión durante la sonada fiesta de su productora.