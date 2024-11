José Valenciano se pronuncia tras las declaraciones de Terelu Campos sobre su vida sexual

El último novio de la colaboradora de 'De Viernes' aclara si tiene relación con ella en la actualidad

José Valenciano, entrenador de boxeo y último novio de Terelu Campos, reacciona a sus recientes declaraciones hablando sobre su más estricta intimidad. La colaboradora de 'De Viernes' ha querido sincerarse en una exclusiva sobre su vida íntima y sexual.

Tras revelar que lleva "9 años sin tener pareja" y que en este tiempo "no me he acostado con nadie", muchos rápidamente tiraron de hemeroteca. Tras descubrirse que José Valenciano fue la última relación conocida de Terelu Campos, su opinión respecto a estas sorprendentes declaraciones que la hija de María Teresa Campos ha dado a la revista 'Diez Minutos' se ha convertido en un tema de interés en la prensa del corazón.

"Es una decisión personal, ya no me apetece", "Llevo nueve años sin tener pareja", "No me he acostado con nadie", o "Hace un año y pico salí varias veces a cenar con un hombre y fue un error. Solo hubo besos, pero me trastocó todo lo que tenía ordenado en mi vida", son algunos de los titulares que la madre de Alejandra Rubio ha dado en a la citada publicación.

Preguntado por una reportera de Europa Press, el que fuera novio de Terelu Campos entre 2013 y 2015, ha reaccionado a estas íntimas declaraciones sobre su expareja. Sorprendido, el profesor que ha entrenado a numerosos famosos en su conocido gimnasio de Madrid no ha dudado en responder a las puertas del mismo.

Tajante, pero de manera educada, Valenciano ha sido claro, dando a entender que no le importa ni interesa la vida íntima de su expareja, con la que cortó hace casi una década por "un desgaste en su relación. "Sinceramente, no lo he visto", ha dicho mientras trataba de montarse en un coche con cierta dificultad, pues las necesita para caminar tras haber sufrido una lesión en una pierna.