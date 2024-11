"Me has dado lo mejor de ti, el amor más puro, la compañía más fiel y los 14 años más equilibrados de mi vida. Estuviste en el infierno conmigo y salíamos juntas de él. Te amo Adelita. Has sido para mí, mi todo, y cuando digo mi todo es que es mi todo (...) La palabra que te define a ti mi querida hija es AMOR. Y a veces pienso que se queda corta porque para mí jamás habrá una perra tan noble como tú. Te amo tanto, pero sé que ya era tu momento y te has ido en casa rodeada de paz armonía y todos los que te amábamos. Te quiero gorda y siempre vas a estar dentro de mi corazón".