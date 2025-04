Laura Galera busca sorprender al hombre de su vida, razón por la cual está decidida a cometer una locura. La exconcursante de ' Gran Hermano ' acude a un estudio de tatuajes y se tatúa a Manu Vulcán en el torso tras los rumores de infidelidad. La joven de 20 años muestra todo el proceso y graba la reacción del Dj , el cual no se esperaba para nada que su pareja fuese a dejarle inmortalizado para siempre en su piel.

Después de que su madre, María José Galera, opinara sobre su relación con Manu Vulcán , la creadora de contenido toma la decisión de tatuarse a los dos hombres de su vida. Laura Galera se graba con tinta a su novio y a su padre, para que siempre estén con ella. "Ha llegado el día" , comienza explicando la exgran hermana, la cual se sincera sobre este paso que va a dar. "Estoy loca perdida, pero me encanta" , confiesa la andaluza.

A pesar de que se rumorea que Manu Vulcán le ha puesto los cuernos durante su vida de trabajo a México, Laura Galera hace oídos sordos de las informaciones que han salido a la luz y se tatúa a su chico debajo del pecho. Un tatuaje que no ha sido nada fácil para la hija de María José Galera , puesto que le ha dolido mucho . Tras un largo rato en la camilla, la influencer descubre el resultado y opina sobre cómo ha quedado. ¡Descubre qué se ha hecho!

Al día siguiente de hacerse el tatuaje, Laura Galera se reencuentra con Manu Vulcán. Muy impaciente por saber su opinión, la exconcursante de 'Gran Hermano' muestra a su chico lo que se ha hecho por él y se queda alucinado. "No me lo puedo creer, estás loca", exclama el Dj. El novio de Laura Galera se emociona a ver el ‘tattoo’ de su pareja y casi rompe a llorar. El influencer no se esperaba para nada esta sorpresa y menos aún en medio de los rumores de su presunta infidelidad.