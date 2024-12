David Vaquero se sincera con María Aguilar tras salir a la luz sus presuntas infidelidades

Tras salir a la luz todas las pruebas de estas supuestas infidelidades, María Aguilar , que sí que estuvo presente en el primer programa de 'Los Mejos' y dijo estar dispuesta a analizarlas fuera de cámaras, decidió no volver a pronunciarse sobre el tema y solo mostró en sus redes sociales que había tomado la decisión no solo de continuar su relación con David, sino de irse a vivir con él a otro piso en Madrid.

El exnovio de Elena Adsuara se limitó a compartir un vídeo en TikTok en el que aseguraba que se inventaban "mil cosas" sobre él, pero que no le importaba porque ya ha vivido antes esa situación (no es la primera vez que alguien afirma que le ha sido infiel a María). Ahora, tres semanas después de aquel clip, ha decidido sincerarse con su novia acerca de sus sentimientos y lo ha hecho con otro vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Se trata de un recopilatorio de los mejores momentos de su viaje a Nueva York y sobre el vídeo escribe: "Y si no soy el amor de tu vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor". Unas palabras con las que le recuerda que cree que es el amor de su vida y con las que le dice a todos sus seguidores tanto de Instagram como de TikTok que está encantado con su relación con la exparticipante de 'Baila conmigo'.