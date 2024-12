La influencer habla por primera vez de la detención de su marido, que ocurrió el pasado mes de marzo

Madame de Rosa explica cómo se encuentra tras conocerse que el padre de su hijo está en prisión preventiva

El exmarido de Madame de Rosa, en prisión preventiva: su entorno aclara en exclusiva la situación

Madame de Rosa ha roto su silencio tras salir a la luz que su marido está en prisión preventiva. Informativos Telecinco daba la información en exclusiva y ahora la influencer, cuyo verdadero nombre es Ángela Rozas Sáiz, se ha pronunciado a través de su perfil oficial de Instagram. Lo ha hecho temblando y entre lágrimas, explicando cómo está viviendo ella toda esta traumática situación con el padre de su hijo.

En un vídeo publicado a través de sus redes sociales, Madame de Rosa ha hablado por primera vez de la detención de su marido, que ocurrió el pasado mes de marzo en su domicilio. "Me parte el alma tener que grabar este vídeo. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mí es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable", ha comenzado expresando.

"Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Pero sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona…", dice, pero se le rompe la voz en mitad de la frase.

Con las manos temblorosas, la creadora de contenido ha continuado su discurso. "Le conozco desde que tengo 14 años, creo que eso os da bastantes datos. Desde que le conozco, he intentado ayudarle. A veces con más éxito, otras con menos éxito. Desde la primera vez que le vi, me enamoré de él y, a pesar de estar separada de él, creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera", ha reconocido la it-girl.

Desde que le conozco, he intentado ayudarle

"Mi vida os aseguro que no ha sido una vida fácil. Vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Solo la gente cercana sabe cuál es mi verdad y lo único que pido, si es que puedo pedir algo, es respeto. Para mi hijo, para mí… Gracias a todas las personas que me estáis mandando mensajes bonitos, me los guardo en el corazón", ha concluido Ángela Rozas Sáiz, conocida por todos como Madame de Rosa, que también ha emitido un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram.

El comunicado de Madame de Rosa tras la detención de su marido

"Me veo en la necesidad de dirigirme a vosotros debido a las informaciones que se han publicado con respecto a mi exmarido. Es profundamente desagradable tener que dar explicaciones sobre situaciones que no son de mi responsabilidad. He dedicado mi vida laboral a construir mi carrera y siempre he mantenido mi vida personal y sentimental separada de mi trabajo", comienza rezando el escrito publicado en su Instagram, donde le siguen más de 704.000 usuarios.

"Me enamoré de él cuando tenía apenas 14 años y a esa edad es difícil tomar decisiones acertadas sobre las personas a las que queremos. Siempre he intentado ayudarle, no siempre lo he conseguido. Tenemos un hijo en común y por respeto a su bienestar jamás hablaré mal de su padre. Mi prioridad siempre será proteger y cuidar de nuestro hijo", continúa.

Jamás hablaré mal del padre de mi hijo