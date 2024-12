La vasca ha revelado que lo que más le gustaba de aquellos años era no ir al instituto y quedarse en casa disfrutando de pasar tiempo consigo misma: "Me quedaba en casa sola, fascinada, con mis telenovelas y todos mis cojines, con los que me masturbaba, ¡las típicas cosas de las adolescentes!". "¿Cómo que las típicas cosas de las adolescentes? Será de tu adolescencia, porque de la mía no", le rebatía la murciana.

"Lo hacíamos todas", le ha respondido la novia de Carla Flila, que no terminaba de creerse a su amiga , que la cortaba para decirle: "Nagore, yo lo he hablado con amigas y nuestro despertar sexual adolescente ha sido muy tarde". La de Basauri seguía sin creer del todo a su amiga, pero sí que le reconocía que ella había sido "muy precoz" en este tema: "Todas mis fotos de pequeña eran tocándome el chich*, siempre tenía la mano ahí".

Tras esta confesión, Javier de Miguel se ha lanzado a contar que él se dio su primer beso a los 16 años: "Y perdí la virginidad con 19, o sea, muy tardío". Ha sido entonces cuando Nagore y Susana le han dicho que no creen que sea tan tarde. "Yo me di mi primer beso con 15 o 16 y perdí la virginidad con 16, pero 19 en un hombre no me parece tan tarde", le ha dicho la ganadora de 'GH 14', mientras que la que fuera presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha confesado: "Aquí vamos al revés, porque yo me di mi primer beso con 8 años y perdí la virginidad con 21, es fuerte, ¿eh?".