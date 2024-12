El nieto de Julián Muñoz habla del traumático ingreso en prisión de Mayte Zaldívar

El nieto de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar explica cómo fue su dura adolescencia tras el ingreso en prisión de sus abuelos

Fran Redondo ha descrito cómo eran las visitas a su abuela Mayte Zaldívar en la cárcel: "Me destrozó"

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz: "Llevo una cruz con sus cenizas"

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz y de Mayte Zaldívar, ha hablado del peor momento que recuerda y que coincide con su adolescencia. El joven ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que ha repasado esta difícil etapa en la que se tuvo que acostumbrar a escuchar en el instituto comentarios despectivos y críticas hacia sus abuelos. Reviviendo algunos de esos episodios, Fran ha puesto especial atención en hablar del traumático ingreso en prisión de su abuela Mayte Zaldívar.

El legado de Julián Muñoz sigue muy presente dos meses después de su fallecimiento y ahora ha sido su nieto el que ha alzado la voz en una entrevista exclusiva para contar cómo está y lo que supuso para su familia el escándalo de la Operación Malaya. El joven se ha detenido en su narración en aquellos días en los que él era un adolescente y tuvo que vivir el ingreso en prisión de sus dos abuelos: primero del exalcalde de Marbella y después el de su abuela Mayte Zaldívar.

"Me decían, ¿Dónde están las bolsas?", ha contado acerca de tipo de comentarios y bromas que tenía que escuchar a diario en el instituto y que tanto le marcaron. El joven ha admitido que de tanto malestar que llegó a sentir en aquel momento tomó una drástica decisión. "Dejé de ir a clase. Dejé de estudiar. No tenía ganas de estar en el instituto porque se metían con mi familia y no tenía cómo defenderla", ha reconocido ahora.

Mi abuela no se merecía eso. Se me acabó el mundo. La culpa era de mi abuelo, no de mi abuela

Todo aquello le generó mucha inseguridad, pero lo peor no llegó hasta el ingreso en prisión de su abuela Mayte Zaldívar. Para Fran Redondo ese fue el momento más traumático de todos. Echando la vista atrás, el nieto de Julián Muñoz lo describe como "horrible" y aún a día de hoy el recordarlo le dan ganas de llorar. "Mi abuela no se merecía eso. Se me acabó el mundo, es como una madre para mí. La culpa era de mi abuelo, no de mi abuela", ha manifestado.

Fran Redondo describe aquellas visitas a la cárcel para ver a su abuela como "el momento más duro". Y, aunque Mayte Zaldívar trataba de hacer ver que estaba fuerte, él sabía que luego esto no era así. "Después se derrumbaba. Todo esto me hizo madurar. He sabido salir del pozo", ha explicado.