Ángel Cristo Jr. reacciona a la inminente entrevista de su madre Bárbara Rey

Sin poder contener la risa y con un gesto que denota extrañeza, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido dejar claro que no sabe nada y que le es es ajeno todo lo que se pueda decir en esta inédita entrevista, aunque a juzgar por lo que ha expresado con su comunicación no verbal no tenga intención de estar callado mucho más tiempo.

La que no se ha mostrado tan esquiva y no ha perdido la sonrisa al preguntarle por la entrevista que concederá Bárbara Rey en 'De viernes' ha sido Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo Jr. Con respecto a si las palabras de la vedette tendrán o no consecuencias, esta ha dejado claro que estará pendiente de todo, pero que no sabe si después de esto habrá consecuencias legales. "Yo no tengo ni idea. Yo no soy de denuncia fácil. Ya lo he dicho muchas veces", ha expresado contundente.