La de Murcia no está pasando por su mejor momento, tras la detención de su actual pareja y todas las polémicas en las que se ha visto envuelta le han pasado factura, así lo ha confesado ella misma en su canal de mtmad. Pese a ello, la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' da la cara y aclara qué ha pasado realmente entre ella y Álex Girona en el videopodcast 'Los Mejos'. "Dice que le di un pico, qué tenemos 15 años", exclama Mayka Rivera, la cual no ha dudado en dar su versión y desvelar si ha tenido algo más que una amistad con el alicantino.

Al principio del reality que compartieron, ambos eran amigos y así lo reconocía Mayka Rivera. Lo que no le cabe en la cabeza a la influencer es por qué no desveló todas estas afirmaciones una vez que se habían distanciado: "¿Cómo no se te ocurrió contar todo esto antes?". La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' no se callaba nada y daba todas las razones necesarias para intentar desmentir al alicantino. ¡No te lo piedras!