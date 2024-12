"Hoy es un día bonito para mí. Me señalan como como Personaje del Año y nadie se paró a pensar que ya es diciembre. Me lo hubieras podido decir en enero, que habría disfrutado todo el año ser el 'Personaje del Año' y no ahora, que me quedan sólo unos pocos días para serlo. Aunque ya se está acabando el año y yo casi no me enteré de por qué me conceden este honor. Déjenme decirles que el año que viene pienso seguir siendo el mismo hombre que he sido: la necesidad de ser la mejor versión de uno mismo no caduca con el Año Nuevo", continuó, tal y como recoge 'Vanity Fair'.