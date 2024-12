¿Qué fue de Cristina Rodríguez, la estilista de 'Cámbiame'?

Cristina Rodríguez fue junto a Natalia Ferviú y Pelayo Díaz parte importantísima al frente de ‘ Cámbiame ’. El programa, que dejó de emitirse en 2018, tenía como objetivo crear looks vistosos para mejorar la imagen personal de los participantes. Por él, pasaron muchas personas anónimas, pero también lo hicieron algunos rostros conocidos como Makoke, Yola Berrocal, Leticia Sabater o Lydia Lozano. Ellos eran los estilistas que iban a transformar la vida de los aspirantes gracias a su cambio de imagen. Pero, ¿cómo se ha transformado la vida de Cristina Rodríguez tras su paso por el programa?

Gracias a sus estilismos, ha llegado a estar nominada al Goya por Mejor Vestuario siete veces. Aunque no ha podido llevarse un “cabezón” a casa todavía, esto no desmotiva a la estilista, quien sostiene que en su trabajo no se deja llevar por el criterio que puedan tener para elegir al ganador. Ella piensa que se dejan llevar por las películas que han triunfado en taquilla, y se compadece especialmente de las comedias, un género que considera muy complicado, y que es, precisamente, una de sus especialidades. Cristina ha demostrado ser una mujer multipotencial, y junto a la escritora Sara Brun, co-escribió un libro: ‘De mujer a mujer: por un mundo femenino y feminista’.