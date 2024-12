Ha sido un durísimo varapalo para la hija de Ángel Cristo . Es consciente de que "era su momento", pero eso no lo ha hecho menos duro. Sofía Cristo se ha despedido de su compañera de vida y su otra mitad. "Estuviste en el infierno conmigo y salíamos juntas de el. Te amo, Adelita. Has sido mi todo , y cuando digo mi todo es que es mi todo", le dice la productora musical a su mascota , que ha fallecido a los 14 años .

"Me has dado lo mejor de ti, el amor más puro, la compañía más fiel y los 14 años más equilibrados de mi vida. Has estado siempre para mí, para la abuela, para mis amigos, recibiéndonos a todos como si fuéramos las personas más especiales del mundo, daba igual la hora. Eso eras tú, amorosa, protectora y fiel. La dueña de Sanchinarro, todo el barrio te ama", ha escrito la hermana de Ángel Cristo, que está completamente desolada tras esta pérdida de su perra.