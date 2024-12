Patricia Steisy habla del delicado momento personal que atraviesa. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no está teniendo un postparto fácil. La llegada de Athenea, su hija en común con Pablo Pisa, ha causado una auténtica revolución en las vidas de la pareja. Pero eso no es todo, los problemas en su relación de pareja, las interminables obras de su nueva casa o los problemas conductuales de sus perros han terminado llevando al límite a la granadina.

"Obra, perros, bebé, trabajo...", la mamá primeriza siente que no puede más. Por si fuera poco, "físicamente no me veo bien en el espejo", dice mientras reconoce que "eso" también ha acabado "afectando" a su estado anímico.