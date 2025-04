"No sabéis lo contenta que estoy", ha comenzado expresando desde su coche. Y es que Irene Rosales está estrenando nuevo proyecto profesional. Lo hace de la mano de un grupo seleccionado de seguidores con los que se ha aliado a través de un canal de Whatsapp mediante el que está en contacto con ellos. "La verdad es que he tenido muchísima suerte con el grupo que he formado", ha reconocido la andaluza.