Las que fueran protagonistas de 'Los Gipsy Kings' señalan los desprecios que han vivido por su condición racial

Noemí Salazar y Raquel desvelan los nombres de las creadoras de contenido con los que han tenido enfrentamientos por comentarios fuera de lugar

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ y su madre se hablan sobre los prejuicios hacia los gitanos en el programa completo: disponible en mitele

Noemí Salazar y su madre, Raquel, se sientan en el saloncito del videopodcast de Adara Molinero y Elena Rodríguez para sincerarse como nunca sobre algunas vivencias que han tenido. Después de desvelar el motivo real del fin de su relación con los Jiménez, las que fueran protagonistas de 'Los Gipsy Kings' denuncian la discriminación que han sufrido por parte de algunas influencers. La reina del brilli expone algunas situaciones a las que se ha tenido que enfrentar por su ascendencia gitana.

No es la primera vez que la influencer ha puesto sobre la mesa el tema los desprecios que ha sufrido sobre su condición racial, pero en esta ocasión, ha querido centrarse en el mundo de las redes sociales y no se corta a la hora de dar nombres. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ recuerda un doloroso episodio que vivió con Fátima Cantó por un comentario fuera de lugar. “Estas cosas nos hacen mucho daño”, reflexiona la Noemí sobre ciertas actitudes que no hacen más que perpetuar prejuicios sobre la raza gitana.

Pero Noemí no ha sido la única en pronunciarse al respecto, su madre, Raquel, no se ha querido morder la lengua al señalar a una creadora de contenido muy conocida con la que también tuvo un gran enfrentamiento por este tema. “Sofía Suescun me habló con un desprecio…”, asegura la influencer, quien está “muy cansada” de tener que hacer frente a este tipo de circunstancias.

Programa 4 completo: Elena Rodríguez se sincera con Noemí y Raquel sobre una desafortunada frase

Adara Molinero y Elena Rodríguez están muy felices de recibir a las Salazar en su videopodcast, ‘En las mejores familias’, no solo para compartir sus vivencias sino para aprovechar la oportunidad de resolver algunas cuestiones relacionadas con la etnia gitana. La madre de la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera con Noemí y Raquel sobre una desafortunada frase que tuvo en su participación en ‘Gran Hermano’ por la que no ha dejado de machacarse. La influencer no ha querido perder la ocasión de “pedir perdón” y afirma: “Decimos cosas que hacen daño a otras personas”.