"Llevo todo el día desaparecida atrapada en casa de los abuelos con una gran lumbalgia. Más de dos horas y media en el hospi y no me han querido pinchar, así que medicación por vía oral y manta eléctrica", ha explicado la hija de Raquel Bollo en un story en el que aparecía acunando a su bebé y en el que también lamentaba encontrarse tan mal estos días, en los que está inmersa en la preparación del bautizo de su segundo hijo , Miguel Junior.

Tras hacer este primer story, la hermana de Manuel Cortés reaparecía a los pocos minutos para aclarar una cuestión y es que, al contar que tenía lumbalgia, le habían comenzado a llegar muchos mensajes de personas que afirmaban que la habían visto andando por la calle esa misma mañana . "A ver es que yo esta mañana me he levantado mejor y es que tengo un bebé, tengo que cogerlo, levantarlo... y al mediodía ha sido cuando me ha dado otro zambombazo", ha explicado la influencer.

"He salido porque me encuentro un poco mejor y tengo esa zona como medio adormilada, así que aprovecho y ceno con mi amiga y no le hago a mi abuela hacerme la cena, porque me voy a quedar a dormir con mi abuela para no quedarme sola con los dos niños y como estoy", ha añadido Alma, que no piensa quedarse en casa descansando tampoco los próximos días porque tiene que ultimar los detalles del bautizo de su segundo hijo.