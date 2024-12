Después de convertirse en padres, Patri Pérez estuvo a punto de irse de casa y ahora es Lester Duque el que ha explotado. "Estamos en un punto de la relación que no hay vuelta atrás" , exclama el canario, después de tener una acalorada bronca con su mujer. El influencer no ha dudado en explicar cuál ha sido esta vez el detonante del complicado momento que viven en su matrimonio y ambos entran en una guerra de reproches y falta de entendimiento.

Después de lanzarse numerosos reproches y no llegar a un entendimiento, los protagonistas de 'Juntos y revueltos' pasan por un tenso momento, que termina con Lester Duque abandonando su domicilio. El canario está harto de no sentirse valorado y decide irse de casa, tras una gran bronca con Patri Pérez. Durante todo el vídeo, Lester Duque deja caro que no sabe si realmente quiere continuar luchando por su relación, "ahora mismo no sé si quiero seguir", le ha confesado a su mujer antes de marcharse por la puerta.