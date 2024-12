Como invitada VIP de 'En todas las salsas', Mayka Rivera no podía faltar en la sección 'a base de mordiscos'. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones ' se enfrenta a las comprometidas preguntas de Iban Garcia por primera vez. Por su parte, el presentador da un mordisco a la deliciosa manzana 'Envy' por cada respuesta afirmativa de la influencer, la cual desvela en el programa si ha caído en la tentación con David Vaquero, después de que Claudia Martínez sacase a la luz si ha estado con algún famoso internacional .

Asimismo, sin querer ocultar nada al respecto, la que fuera participante de 'Baila Conmigo' explica si ha pillado al influencer en actitud cariñosa con otra chica que no sea su novia durante todas las veces que han salido juntos de fiesta. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale al play y entérate de todo!

