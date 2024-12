La presentadora de 'TardeAR' ha comentado que sus hijos de 20 años están estudiando en la universidad

La periodista ha revelado que sus hijos en común con Juan Muñoz no tiene intención de seguir sus pasos en televisión

Ana Rosa Quintana habla de su relación con sus hijos mellizos: "En casa no soy la que sale en la tele"

Ana Rosa Quintana ha acudido a la Gala Forbes 2024 como una de las protagonistas de la lista de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país. En su comparecencia ante los medios, la reportera de 'GTres' le ha preguntado qué le habían dicho "sus niños" al saber que la Revista Forbes la había vuelto a incluir en esta prestigiosa lista, haciendo referencia a sus hijos mellizos de 20 años, fruto de su relación con el empresario Juan Muñoz.

"Pues mis niños ahora no dicen nada porque están de exámenes finales de cuatrimestre y no dicen nada, no se pronuncian, no se manifiestan...", comentaba la presentadora de 'TardeAR' en tono de broma, para rápidamente aclarar que están "contentos" porque ella ha recibido este reconocimiento. "¿Son estudiantes? ¿Les ves un futuro prometedor?", se ha interesado entonces por saber la reportera de 'Europa Press'.

"Hasta ahora sí, ya son universitarios. Ahora ya están haciendo para ellos", ha sido la respuesta de la periodista, a la que también han preguntado si sus hijos tienen la intención de seguir sus pasos y dedicarse al mundo de la televisión. "No, no, no, ninguno de mis tres hijos", ha aclarado, haciendo también referencia a su primogénito, que tiene 38 años y es fruto de su relación con el periodista Alfonso Rojo.

"Aunque, bueno, nunca se sabe, igual hacen cualquier carrera y luego les pica el gusanillo... ¡Mira a Kike!", ha apostillado Ana Rosa, haciendo así referencia a su sobrino, Kike Quintana, que triunfa en 'TardeAR' con su sección, 'Fila Zero'. Unas declaraciones con las que dejado claro que, en principio, sus hijos pequeños tienen intención de seguir sus pasos y que su futuro profesional va por otro camino. "¿Y el 'síndrome del nido vacío' crees que lo puedes llegar a padecer?", se ha interesado la reportera de 'Europa Press', ante lo que ella ha comentado que no lo sabe porque, por el momento, sus hijos de 20 años siguen viviendo en su casa.

"De momento lo tengo muy lleno, porque tengo a dos en casa con 20 y estudiando; y que dure porque me encanta. Y luego está mi hijo mayor que vive fuera pero que también está mucho en casa, o sea que fenomenal", ha respondido Ana Rosa, que tampoco ha tenido problema en contestar a la pregunta de si le apetece ser abuela: "De momento, nada. Yo siempre lo he dicho: me encantaría, pero se me ha pasado un poco la verdad... Y luego tengo todavía [hijos] pequeños o sea que...".