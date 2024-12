Rodri Fuertes comienza su proceso de sanación de la mano de Andrea Vicente. El que fuera concursante de ' Gran Hermano ' toma el testigo de Leire Martínez y se estrena como protagonista de la cuarta temporada de 'Me quedo conmigo'. En el primer programa , el influencer ha hecho un repaso de su dura vida, desvelando los traumáticos episodios que vivió en su infancia .

Un durísimo capítulo de su vida que nunca había tratado públicamente, pero que lleva dentro guardado y que ha afectado de manera directa a las relaciones sentimentales que ha tenido en los últimos años. Y es que, Rodri no ha dudado en repasar todas aquellas parejas que le han marcado para siempre: desde Bea Retamal hasta Adara Molinero o Marta Castro.

Tratando junto a Andrea Vicente el motivo por el que sufre eterno miedo al abandono y tiene una mentalidad que tiende a la negatividad, Rodri ha recordado cómo vivió su salto a la fama de la mano de Bea Retamal. "Viví una realidad que no era, mi cabeza no podía más". ¡Descubre todos los detalles de la primera sesión de terapia de Rodri Fuertes junto a Andrea Vicente en 'Me quedo conmigo'.