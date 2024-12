Rodri Fuertes y Claudia Martínez comenzaron su relación en 2019, después de que el exconcursante de ‘GH’ acabara su relación con Bea Retamal. Aunque estuvieron juntos varios meses, su relación no estuvo exenta de altibajos. La pareja no acabó bien pues Rodri le fue infiel a Claudia con Adara Molinero, provocando una ruptura dramática con bloqueos en redes sociales. Tiempo después, la que fuera concursante de 'Supervivientes' explica en qué punto está ahora su relación con el ex gran hermano y desvela cuándo fue su último encuentro.