Carmen Thyssen cumplió la mayoría de edad el pasado mes de julio y desde entonces es habitual verla acompañando a su madre en todos los actos públicos. Esta vez, en la presentación del museo, ambas han mostrado la complicidad que existe entre ellas ante las cámaras y han sorprendido a los presentes con un 'look' a juego.

El museo se ubicará en el edificio de los antiguos cines Comedia, se ha presentado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona con el alcalde, Jaume Collboni, Tita Cervera, su hija y el ceo del fondo Stoneweg, Jaume Sabater, que ha explicado que la apertura del centro no se prevé antes de 2027.

Thyssen ha subrayado que será un museo del siglo XXI , que tendrá como eje la pintura catalana de los siglos XIX y XX y exposiciones temporales: "Estará lleno de obras maravillosas". Además, la baronesa ha recordado que ella iba al antiguo cine Comedia a ver películas, también de quien fue su marido, el actor Lex Barker, y ha asegurado que con el tiempo se ha convertido en una coleccionista seria, y ha reivindicado que "los pintores no han pintado para una sola persona, sino para la Humanidad".

En cuanto a tener su propio museo en Barcelona, la baronesa no puede esconder sus sentimientos: "Es un sueño cumplido, en mi ciudad. De verdad que me hace mucha ilusión".

Otro de los puntos en los que se ha pronunciado Tita Cervera es sobre si ha cancelado la grabación de su documental: "No, de eso no ha fallado nada . Es que estoy haciéndolo, pero es otra productora".

Tita Cervera y su hija han aclarado también que la relación con Borja Thyssen: "Muy buena, siempre ha sido buena. Muchos años, siempre, siempre ha sido buena", explicaba la baronesa mientras que su hija asentía a todo lo que decía su madre, llegando incluso a disculpar a su hijo por su ausencia en la rueda de prensa celebrada en Barcelona: "No hay problema, lo que pasa es que mi hijo vive en el extranjero. No vive aquí, su familia vive aquí por el colegio, pero vive en el extranjero. No ha podido venir y le ha sabido muy mal".