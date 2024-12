Tanto, que él tenía que rechazar sus planes de ocio aún estando en esa etapa de recuperación . "Durante un tiempo yo estuve evitando. Yo estuve en un tratamiento que se llama de alta exigencia , en el que eso de poner a la persona adicta frente a estímulos para que los venza no funciona. Yo estuve apartado de lo que se llaman situaciones de riesgo - ir a restaurantes, bares, ver a conocidos de consumo- durante dos años. Incluso en mi casa yo l e pedía a mi madre que no consumiese alcohol en casa y que no hubiese alcohol en la nevera, etc. Y a partir de ahí lo empecé a afrontar", ha expresado en el podcast 'Tengo un plan'.

"Al primer restaurante que entré fue un restaurante en el que había diez u once mesas... Era la primera vez que yo me enfrentaba a un sitio en el que había tóxicos después de haber estado dos años y pico apartado y me acuerdo que empecé a sudar... Cogí un teléfono para llamar a un veterano y decirle lo que me estaba pasando. Y me dijo que me pusiera de espaldas al comedor. Es decir, cené de espaldas a todas las mesas y eso funciona. El apartarte del tóxico funciona", expresa el coach y presentador de televisión.