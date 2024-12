“Nunca me ha preocupado la edad, he vivido mucho. Las calles me echaban, no me querían ver más… Dice Maruja Torres que hay que ser más valiente para envejecer que para ir a la guerra, porque el que va al frente cree que puede volver vivo. Pero de la vejez sabes que no vas a volver. Pero pienso en Julieta Serrano, que con 92 años estuvo en mi cumpleaños, en Lola Herrera que sigue actuando con 88 o en Miguel Rellán, compañero en Onda Cero, que acaba de cumplir 81. Ser mayor no es malo, es la alternativa a morirse”, aseguraba la concursante de Supervivientes en una reciente entrevista a `La Vanguardia.