Aldo Comas y Macarena Gómez hicieron unas declaraciones en las que se mostraban críticos con el hecho de que se denuncie a través de redes sociales y no ante la policía hechos como agresiones sexuales. Sus palabras han generado un gran revuelto mediático que la actriz ha abordado, reiterando lo que dijo.

"Que vayan a la policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele", pedía Aldo Comas y es que cree que algo tan grave y "asqueroso" como las agresiones el acoso sexual no puede abordarse solo en redes: "El problema cuando tiramos demasiado Instagram es que estamos simplificando el discurso".