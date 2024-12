Raquel Salazar cuenta por qué se hizo conocida en Madrid antes de 'Los Gipsy Kings'

En el programa, no se indaga mucho más acerca del pasado laboral de Raquel, sobre el que ella ha hablado ahora en el podcast 'Mano a mano', donde ha contado que era conocida en Madrid por su faceta como modista . La madre de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado que llegó a ser diseñadora siendo autodidacta porque no quería gastar mucho dinero en los trajes para sus hijas, Raquel y Noemí, que en ese momento eran adolescentes.

"Hay que hacerse un traje para cada boda y no se puede repetir, pero yo trabajaba y ganaba 70.000 pesetas, pero un vestido valía 100.000 y yo no podía. Lo podías pagar a plazos pero había muchas bodas", ha contado Raquel, que desesperada por no poder pagar tantos vestidos se le ocurrió a diseñarlos ella y a coserlos con la ayuda de una mujer ecuatoriana que cosía en su barrio.