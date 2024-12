"Ha pasado bien la noche, muy bien, está muy bien" ha comenzado con una sonrisa, frenando la euforia respecto al posible alta de Raphael porque, como han revelado, no se sabe y los médicos todavía no les han comunicado nada. "Están en ello" ha comentado cuando le hemos preguntado si todavía quedan pruebas y analíticas por hacerle, insistiendo en que "él está súper bien" y que la esperanza de toda la familia es que pueda celebrar las Navidades en casa: "Pues esperemos que sí, pero no lo sé" ha reconocido, asegurando que "no tengo ni idea" sobre si será este viernes cuando abandone el hospital.