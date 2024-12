El pasado mes de julio, Tania Déniz desveló que estaba pasando por un mal momento personal , pero no quiso entrar en detalles de lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Ahora, meses más tarde, la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha tomado la decisión de romper su silencio. La influencer cuenta toda la verdad del duro problema familiar que ha sufrido y habla por primera vez lo ocurrido con su madre y su padrastro, en exclusiva para su canal de mtmad.

“No lo habría contado porque la cosa estaba muy caliente” , confiesa visiblemente afectada la que fuera concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'. Según explica Tania Déniz, la situación ha sido tan grave y preocupante para ella que no se veía con fuerzas de compartir con sus seguidores esta mala noticia. Un complicado asunto familiar que le hizo tomar una drástica decisión este verano.

Tras hablar con su madre, Tania Déniz por fin siente que ha llegado el momento de comunicar lo que ha pasado en su familia. Un problema que no se esperaba para nada, al igual que sus hermanos, tal y como ella misma explica en su vídeo. “Para mí era como mi padre, no nos lo esperábamos ninguno”, subraya la Canaria, la cual no ha dudado en desvelar de una vez por todas lo sucedido entre su madre y su padrastro.