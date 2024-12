Con el permiso de su madre para explicarse, Adara Molinero cuenta cómo era la Navidad cuando la celebraba junto a su padre Jesús y su familia paterna. "Nos juntábamos como 20 personas. Nos reíamos muchísimo" , comenta la ganadora de 'Gran Hermano VIP', la cual parece añorar aquella época en la que no había malos rollos con su familia y en la que se encontraban todos bien. Con media sonrisa en su rostro, la colaboradora de televisión narra las grandes fiestas que celebraran .

Ahora, estas fiestas han cambiado mucho para la exsuperviviente. "No me hablo con la mitad de la familia", confiesa Adara Molinero, la cual deja claro que ese nulo contacto con sus familiares no es culpa suya. Una complicada situación familiar que genera que las Navidades sean mucho más íntimas que antes. Ante esto, madre e hija explican qué van a hacer por Navidad y quiénes serán las personas que están sentadas en su mesa durante la cena de Nochebuena.