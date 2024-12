Después de ver las imágenes de su expareja hablando del fin de su relación en 'Me quedo conmigo' , Adara Molinero se derrumba y revive el dolor que sintió al saber que había perdido a su gran amor. La exconcursante de ' Gran Hermano ' se sincera sobre su último intento de volver con su ex tras regresar de 'Supervivientes' y cuenta el duro golpe que vivió cuando Rodri Fuertes le comunicó que elegía a Marta Castro en vez de a ella.

En el videopodcast de 'En las mejores familias', Adara Molinero explica que buscó a Rodri Fuertes después de volver de 'Supervivientes' para intentar recuperar su relación. En ese momento, la creadora de contenido se enteró de que su exnovio había iniciado una relación con Marta Castro. "Me di cuenta de que no me había elegido, estaba con otra persona", confiesa la hija de Elena Rodríguez entre lágrimas.